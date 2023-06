Rapporten ble lagt fram torsdag formiddag, nesten en uke etter at Johnson trakk seg som parlamentsmedlem. Det gjorde han etter å ha fått beskjed fra parlamentskomiteen som gransket ham, om hva han hadde i vente.

Komiteen har sett på om Johnson løy til parlamentsmedlemmene om den såkalte partygate-saken, som omhandlet festing blant politikere, blant annet i statsministerboligen, mens Storbritannia var under strenge koronarestriksjoner.

Johnson har beklaget festingen og har tidligere også blitt bøtelagt for sin deltakelse. Samtidig har han gjentatte ganger sagt at han fikk råd om at festene var innenfor regelverket.

Bidro til Johnsons avgang

Partygate og flere andre saker var sterkt bidragsytende til at Johnson trakk seg som statsminister i juli 2022. Også dagens statsminister, Rishi Sunak, har imidlertid vært i søkelyset for skandalen – og ble bøtelagt sammen med Johnson. Sunak var finansminister på tidspunktet for festene.

Til sammen ble det holdt tolv samlinger som havnet i politiets søkelys. Saken begynte å rulle i november 2021. Journalister fra ITV og avisa Daily Mirror var særlig bidragsytende til avsløringene.

I januar 2022 ble det publisert en rapport fra regjeringens interne granskning som fordømte oppførselen, og politiet delte ut bøter i april.

Forakt

I tillegg til å ha villedet parlamentet ved flere anledninger om saken, har Johnson også vist ytterligere forakt i oppførselen sin i forrige uke ved å komme med kraftige anklager mot komiteen og med det undergrave den demokratiske prosessen, heter det i rapporten.

– Vi har konkludert med at Johnson har begått en alvorlig ringeakt ved å bevisst villede parlamentet. Det er desto mer alvorlig da handlingen ble begått av statsministeren. Det er ingen presedens for at en statsminister har blitt ansett for å bevisst ha villedet parlamentet, skriver komiteen.

Rapporten var enda mer kritisk til Johnsons oppførsel enn det som var ventet.

– Han villedet parlamentet i en sak med stor betydning både for parlamentsmedlemmene og for offentligheten, og han gjorde det gjentatte ganger.

– Tøv

Funnene i rapporten ville ha ført til en anbefaling til parlamentsmedlemmene om å suspendere Johnson i 90 dager – men det er ikke lenger aktuelt da Johnson trakk seg som parlamentariker forrige fredag. Om parlamentet tok denne anbefalingen til følge, ville det åpnet for et suppleringsvalg til Johnsons valgkrets i det vestlige London, et valg det er langt fra sikkert at den tidligere statsministeren ville vunnet.

I en kommentar til rapporten sier Johnson torsdag at funnene er tøv og løgn, og han anklager igjen komitémedlemmene for å ha en vendetta mot ham. Flertallet av komiteens medlemmer tilhører Johnsons konservative parti, selv om den ledes av Labour-veteranen Harriet Harman.

Kaller det heksejakt

– Jeg mente med rette at disse arrangementene var forholdsvis nødvendige for arbeidsplassen. Vi styrte landet gjennom en pandemi. Men ikke ta det fra meg, ta det fra politiet. Politiet gransket min rolle på alle disse arrangementene, og de fant ingen tilfeller av at jeg gjorde noe ulovlig, sier Johnson i en uttalelse.

Han har tidligere også kalt granskingen for en heksejakt, og han har anklaget komiteen for forutinntatthet.

– Avgjørelsen betyr at ingen parlamentsmedlemmer er sikre fra vendetta eller utkastelse på syltynt grunnlag fra et lite mindretall som vil fjerne ham eller henne fra Underhuset, legger Johnson til.