KrF legger fram en tiltakspakke med navnet «Kåss-pakken», oppkalt etter komiker Else Kåss Furuseth, skriver Dagbladet. Hun har skapt nasjonalt engasjement rundt problemene knyttet til overvekt gjennom serien som i vår er sendt på NRK.

KrF-leder Olaug Bollestad vil gjerne følge opp og foreslår flere tiltak som skal bidra til bedre folkehelse. Pakken legges fram i forbindelse med at partiet presenterer sitt alternativ til reviderte nasjonalbudsjett.

Hun er forberedt på å møte motstand.

– Vi må tørre å være upopulære. Dagfinn Høybråten ble først slaktet for røykeloven – nå hylles han for den. Vi må gjøre det lettere for folk å ta sunnere valg. Det er vår oppgave som politikere, sier Bollestad til avisen.

KrF foreslår en skalert sukkeravgift. Jo mer sukker det er i et produkt, jo høyere blir avgiften.

Samtidig vil hun fjerne moms på frukt og grønnsaker.

Det vil koste rundt 2 milliarder kroner å fjerne momsen på frukt og grønt, men 1,6 milliarder kan hentes inn via sukkeravgiftene, ifølge forslaget.

Bollestad er også åpen for å diskutere forbud mot å plassere godteri ved kassene i butikker som Elkjøp og Clas Ohlson. Og hun vil se på muligheten for å gjøre vektreduserende medisin allment tilgjengelig i Norge.