Brevet er signert Frp-leder Sylvi Listhaug og er sendt på vegne av hele partiets stortingsgruppe.

«Fremskrittspartiets stortingsgruppe mener alvorlighetsgraden i denne saken gjør det nødvendig at Stortinget sørger for en rask, men forsvarlig komitébehandling. Deretter ønsker vi at saken uten ugrunnet opphold blir behandlet i plenum», heter det i brevet, som ble sendt til Stortingets presidentskap onsdag morgen.

Har dårlig tid

Samme dag holdt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) en redegjørelse om 25. juni-rapporten for Stortinget.

«Vi anmoder derfor om at presidentskapet legger til rette for å ferdigbehandle redegjørelsen om Oslo-skytingen så raskt som mulig etter komitébehandling, om nødvendig ved at Stortinget trer sammen etter ordinær sesjonsslutt», heter det videre.

I brevet påpekes det at Mehls redegjørelse først skal behandles i komité og deretter i plenum.

«Siden dette er siste uken i stortingssesjonen, vil det ikke være tid til behandling i plenum før Stortinget trer fra hverandre», slår Frp fast.

Vil utsette sommerferien

Frps Per-Willy Amundsen, som leder justiskomiteen på Stortinget, har tidligere varslet at det kan bli nødvendig å utsette «sommerferien» for å rekke å behandle Mehls redegjørelse.

– Det er nettopp for at vi skal kunne forberede den behandlingen jeg mener er nødvendig i justiskomiteen, at vi umiddelbart går inn og behandler saken og sammenkalte Stortinget i løpet av sommeren for å ta endelig stilling i saken, sier Amundsen til NTB.

Opp til kontrollkomiteen

Frp er det eneste opposisjonspartiet som vil at saken skal behandles i justiskomiteen i stedet for kontroll- og konstitusjonskomiteen, slik Høyre, SV, Rødt og Venstre har tatt til orde for. Dermed er det trolig sistnevnte komité som får saken på sitt bord.

– Nå blir det opp til kontroll- og konstitusjonskomiteen å avgjøre hvilken fremdrift de ønsker. Jeg håper de ønsker å inndra sommerferien, hvis ikke risikerer vi at saken ikke behandles i Stortinget før oktober. Det er svært beklagelig, sier Amundsen.