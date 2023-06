Raymond Johansen hasteinnkaller til møte om situasjonen på Grønland

– Vi kan ikke akseptere at noen kvadratmeter av byen avses til kriminelle, sier Ap-politikeren til Aftenposten.

I et brev til Oslo kommune beskriver politiet at narkolangere dominerer i området i og rundt Vaterlandsparken på Grønland, og at det oppleves vanskelig for folk uten rusproblemer å være der. De skriver også at narkolangere truer og raner personer som ikke vil kjøpe narkotika.

Tirsdag ettermiddag ble det avfyrt skudd ved T-baneinngangen på Grønland torg.

Nå kaller byrådslederen inn til et møte, der alle som jobber med å skape trygghet i området, kan komme med innspill til hva mer som kan gjøres.

Han peker også på kunngjorte kutt i antallet personer i politiet som jobber med de åpne rusmiljøene, og ber regjeringen ta grep.

– Vi kan ikke akseptere at det er ressursmangel og ikke blir gitt tilstrekkelig med penger til politiet i Oslo. Dette er en klar og sterk melding til Justisdepartementet og regjeringen, sier Johansen til avisa.