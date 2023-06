Masseskytingen i Oslo blir trolig tema for kontrollkomiteen

Det bekrefter SV-representant Andreas Sjalg Unneland overfor NTB etter at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) onsdag redegjorde for regjeringens oppfølging av 25. juni-evalueringen. Han er blant representantene som har engasjert seg sterkest i 25. juni-oppfølgingen og støttet forslaget om å ta saken videre i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Det var også Unneland som først gikk i bresjen for å kalle justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) inn på teppet.

– Vi har behov for at Stortinget går grundig inn i denne saken. Derfor bør redegjørelsen oversendes kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling, sa SV-representanten da han fikk kommentere justisministerens innlegg.

Høyre: – Kontrollkomiteen

Også Høyre har flere spørsmål til justisministeren om 25. juni-rapporten og vil ta saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Det er fortsatt en del vi ikke vet og som Stortinget må få bedre svar på, sier justispolitisk talsmann Sveinung Stensland til NTB.

Han kritiserte blant annet Mehl for ikke å karakterisere svikten i informasjonshåndteringen før 25. juni for grov etterretningssvikt.

– Vi måler justisministerens innsats i handling, ikke i ord. Det påhviler regjeringen et stort ansvar for å rydde opp og skape ro rundt tjenestene, sier han.

De øvrige opposisjonspartiene stiller seg bak at saken tas videre i kontrollkomiteen. Unntaket er Frp, som vil at justiskomiteen skal behandle 25. juni-rapporten.

Det er tilstrekkelig med støtte fra en tredel av komitémedlemmene for å fremme en sak for komiteen, og det er oppnådd ved Høyres to, SVs ene og Rødts ene representant.

Mehl: Framstår som et terrorangrep

Justisministeren sa i sin redegjørelse til Stortinget at Oslo-skytingen framstår som et terrorangrep.

Ikke bare framstår angrepet mot skeive i Oslo i fjor som terror – det har de samme konsekvensene som terror ville ha hatt, sa justisministeren.

– Flere hundre mennesker opplevde marerittet som utspilte seg den natta, på nært hold. Det framstår som et terrorangrep, og har fått konsekvensene som av et terrorangrep. Dessuten er fire mennesker så langt siktet for terror og medvirkning til terror, sa Mehl (Sp) da hun redegjorde for oppfølgingen av 25. juni-rapporten.

Hun understreket at regjeringen skal rette opp i det som gikk galt.

– Oppfølgingsplanen skal være klar innen utgangen av juni, og første rapportering om planen skal skje 15. august. Tiltak som kan innføres umiddelbart, skal skje fortløpende, sa Mehl.

– Riktig å avlyste markering

Mehl gjorde det klart at hun fortsatt mener at det var riktig å avlyse støttemarkeringen etter skytingen. Evalueringsutvalget mente avlysningen var i strid med retten til forsamlingsfrihet.

Mehl viste til at både hun selv og statsminister Jonas Gahr Støre i fjor mente det var en riktig avgjørelse.

– Både han og jeg stilte oss bak, og vi stiller oss fortsatt bak det. Det var et stort alvor over den dagen, med knapt med tid og flere mulige trusselaktører man ikke hadde kontroll på, sa Mehl.

– Samtidig er det viktig å gjøre vurderinger av det utvalget peker på, sa hun.

Frp: ventet noe konkret

Justispolitisk talsperson Per-Willy Amundsen mener dessuten at Stortinget må tre sammen i sommer når saken er ferdigbehandlet.

– Jeg hadde ventet noe mer konkret, sa Amundsen om Mehls redegjørelse.

Han sier det ikke er vanskelig å være enig i mye av det justisministeren sa om alvoret i det som har skjedd, men han mener mange av formuleringene hennes framsto som ganske generelle. I tillegg kritiserer han Mehl for å skyve opprydningen over til PST.

– Det er ikke tilstrekkelig. Sjef PST vil ikke engang beklage tydelig de feil som er gjort. Hun sa i etterkant at hun vil beklage eventuelle feil vurderinger, sa Amundsen.