Stoltenberg kom med kommentaren da han møtte president Joe Biden i Det hvite hus.

Biden sa at USAs forpliktelse til Nato er bunnsolid og at alliansen har blitt mer enhetlig under Ukraina-krigen. Møtet i Det hvite hus er det fjerde mellom de to lederne.

Det ble et døgn forsinket fordi den amerikanske presidenten måtte få en rotfylling mandag.

På tide å ønske Sverige velkommen

Før møtet med Biden hadde Stoltenberg samtaler med USAs utenriksminister Antony Blinken.

Det er på tide å ønske Sverige velkommen inn i Nato på forsvarsalliansens møte i Vilnius i juli, sa de to. Møtet i Litauens hovedstad finner sted 11. og 12. juli.

Blinken understreket at Sverige har gjennomført en «viktig og veldig korrekt» prosess for å «berolige andre allierte som har uttrykt bekymring».

– Vi ser fram til å ønske Sverige velkommen som en ny alliert så snart som mulig, sa Stoltenberg.

Tyrkia og Ungarn er de eneste Nato-landene som ikke har godkjent Sveriges søknad.

Forventer ny støttepakke

Blinken og Stoltenberg kommenterte også den russiske krigen mot Ukraina og spesielt støtten som er sendt fra Nato-land til Ukraina.

Antony Blinken forventer at Nato-landene etter møtet i Vilnius vil legge fram en ny støttepakke til Ukraina.

– Vi ser at bidragene fra de allierte innen Nato utgjør en forskjell på slagmarken nå når Ukraina har startet sin motoffensiv. Jo mer land Ukraina klarer å ta tilbake, jo bedre startposisjon har de i fremtidige forhandlinger, sa Stoltenberg.

Uklart hvem som overtar etter Stoltenberg

Biden har ennå ikke tatt noen avgjørelse om hvem som blir neste generalsekretær i Nato, sa talsperson Karine Jean-Pierre i Det hvite hus på en pressekonferanse.

Stoltenberg skal foreløpig gi seg i slutten av september etter ni år i stillingen som Natos generalsekretær. Det har vært spekulert om perioden vil bli forlenget ytterligere.

Generalsekretæren svarte ikke da han ble spurt om hans periode vil bli forlenget.

