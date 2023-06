Berlusconis død kan svekke Italias regjeringskoalisjon

– Det blir helt klart vanskeligere, for han klarte å få alle til å bli enige og til å stå på samme side, sier visestatsminister Matteo Salvini. Han leder høyrepopulistiske Lega, som er ett av de mindre partiene i koalisjonen til statsminister Giorgia Meloni.

Berlusconis parti Fremad Italia (Forza Italia) er enda mindre enn Lega, men Berlusconi spilte en meglende og forsonende rolle i regjeringen.

– Han var limet

I et intervju med kringkasteren Canale 5 fikk Meloni spørsmål om hvordan regjeringen skal unngå krangling uten Berlusconi som limet som holder dem samlet.

– Det skylder vi ham, var svaret til Meloni, som leder det største regjeringspartiet, Italias brødre. Det blir ingen enkel oppgave.

– Han var limet, men han var også den mest erfarne av oss, sier Meloni og legger til at 86-åringen – som var statsminister i fire perioder mellom 1994 og 2011 – var en hun kunne søke råd hos.

Partiet kan forsvinne

Heretter må hun klare seg uten sin tidligere mentor og kanskje også uten partiet hans.

– Det er et spørsmål hvor lenge Forza Italia har en fremtid uten Berlusconi, sier Nino Galetti i den tyske tankesmia Konrad Adenauer-stiftelsen. Partiet har i mange år mistet både velgere og representanter, men Berlusconi har likevel klart å holde det samlet.

Galetti sier til nyhetsbyrået DPA at han ser for seg to muligheter. Den ene er at utenriksminister Antonio Tajani klarer å redde partiet inntil videre.

– Eller så faller Forza Italia fra hverandre fordi mange representanter hopper av til andre partier. En hard kjerne kommer nok til å bestå, men da vil parti bli stadig mer politisk irrelevant, forklarer Galetti.