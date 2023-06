Industri- og næringspartiet får 3,8 prosents oppslutning på Nettavisens nye partimåling. Dermed er de større enn Miljøpartiet De Grønne på 3,6 prosent.

– Vi i INP er Norges eneste reelle miljøparti, fordi vi vil gjøre noe med miljøet. For eksempel å fjerne plast i havet og hindre at søppel når havene våre. Det er den største miljøtrusselen nå, sier partileder Owe Ingemann Waltherzøe i Industri- og næringspartiet (INP) til Nettavisen.

Spent på årets kommunevalg?

På InFacts junimåling for Nettavisen får partiet hans 3,8 prosents oppslutning og er inne med to mandater på Stortinget. Det er like mange mandater som MDG, som faller med 1,3 prosentpoeng fra forrige måling, får. Samtidig er INP 0,2 prosent større enn MDG på målingen.

Det er andre gang denne måneden at INP, som blant annet er for fortsatt oljeleting, er større enn MDG på en måling. På Norstats måling for Aftenposten og NRK fikk INP 3,3 prosent, mot MDGs 3,2.

MDG-nestleder Ingrid Liland mener det at INP er større enn MDG bør få noen varsellamper til å gå.

– Jeg synes det bør være en varsellampe om at mediene må ta INP på alvor. Det er litt ironisk at et industri- og næringsparti har en politikk som vil være ganske katastrofal for norsk industri og næringsliv og veldig dårlig for klimaomstillingen, sier hun.

På målingen har de fire borgerlige partiene flertall sammen, selv om Høyre er målingens taper med en nedgang på 2,3 prosentpoeng.

Hele målingen (endring fra forrige måned i parentes):

Rødt 4,7 (-0,5), SV 8,4 (-0,7), Ap 19,9 (+1,1), Sp 6,2 (-0,3), MDG 3,6 (-1,3) Venstre 4,4 (+0,7), KrF 4,4 (+0,3), Høyre 29,8 (-2,3), Frp 11,7 (+0,8), andre partier (inkl INP) 6,9 (+2,1).

Målingen er utført 5. juni, med 1005 intervjuer. Feilmarginen er fra +/- 1,2-2,8 prosentpoeng.