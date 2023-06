Fakta om Silvio Berlusconi: * Født i Milano i 1936. Utdannet seg til jurist. Slo seg først opp som eiendomsutvikler. * Etter flere vellykkede utbyggingsprosjekter i hjembyen, gikk han først tungt inn i reklamebransjen, før han etablerte en lokal TV-stasjon. * Dannet partiet Forza Italia sammen med vennen Marcello Dell'Utri. * Var Italias statsminister i årene 1994-95, 2001–06 og 2008–11. * Anklaget for bånd til mafiaen. Var tidlig i kontakt med ekstreme høyrekrefter. Gallionsfigur for den italienske høyresiden. Overlevde over 50 mistillitsforslag i landets nasjonalforsamling. * Dømt til tre års fengsel i 2015 for å ha bestukket en senator. Samtidig frikjent for å ha hatt sex med en mindreårig prostituert under en av sine beryktede fester i sin luksusvilla utenfor Milano. * Skrøt ofte av sitt vennskap med Russlands president Vladimir Putin. Skapte oppstyr da han uttalte at Putin ble presset til krigen i Ukraina, og at han ønsket å få «anstendige folk» til makten i Kyiv.

Den tidligere italienske statsministeren Silvio Berlusconi døde mandag, 86 år gammel.

Det bekrefter Berlusconis talsperson mandag formiddag.

Han ble lagt inn på sykehus fredag forrige uke, og i morgentimene mandag meldte San Raffaele-sykehuset i Milano at tilstanden hans var forverret, ifølge avisen Corriere della Sera og andre italienske medier.

Familien var med han

Berlusconis familie skyndet seg til sykehuset mandag for å være med ham på dødsleiet. Broren Pabolo og Berlusconis barn Eleonora, Barbara, Marina og Pier Silvio var alle til stede, ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Fredag ble den tidligere statsministeren innlagt i forbindelse med en planlagt helseundersøkelse knyttet til Berlusconis fra før kjente leukemi.

Berlusconi fikk nylig behandling mot en lungeinfeksjon som er knyttet til kronisk leukemi. Han ble da på sykehus i 45 dager, hvorav nærmere to uker på intensivavdeling. Det førte til spekulasjoner om at han nærmet seg døden.

Langtids sykdom

Berlusconi har gått inn og ut av sykehus de siste årene. I 2016 gjennomgikk han en omfattende hjerteoperasjon, og han har også hatt prostatakreft. I september 2020 ble han innlagt etter å ha fått covid-19.

Berlusconi var Italias statsminister i årene 1994-95, 2001–2006 og 2008–2011. Han var fortsatt formelt leder for det konservative partiet Forza Italia da han døde.

Han var en omstridt type for mange. Den tidligere statsministeren ble blant annet anklaget for bånd til mafiaen og var tidlig i kontakt med ekstreme høyrekrefter.

Berlusconi ble også kritisert for sitt vennskap med Russlands president Vladimir Putin . Han skapte oppstyr da han uttalte at Putin ble presset til krigen i Ukraina, og at han ønsket å få «anstendige folk» til makten i Kyiv.

Berlusconi og Putin fotografert sammen i Russland i 2003. Foto: Foto: Viktor Korotajev / AP / NTB

Putin hyller den tidligere italienske statsministeren Silvio Berlusconi, som døde mandag 86 år gammel.

– For meg var Silvio Berlusconi et kjærlig menneske, en sann venn. Jeg har alltid beundret hans visdom og evne til å ta balanserte, vidtskuende beslutninger, selv i vanskelige situasjoner, sier Putin mandag.

Italias statsminister Giorgia Meloni hedrer også den tidligere statsministeren og kaller Berlusconi en av de mest innflytelsesrike mennene i Italias historie.

Uttalelsen fra Meloni kom i en video publisert på Twitter.

Den italienske høyresidens gallionsfigur

Få politikere har vært omgitt av flere skandaler enn Silvio Berlusconi, men den italienske høyrepopulisten, milliardæren og mediemogulen ga seg aldri.

Berlusconi ble født i Milano i 1936, utdannet seg til jurist og slo seg først opp som eiendomsutvikler.

Etter flere vellykkede utbyggingsprosjekter i hjembyen gikk han først tungt inn i reklamebransjen før han etablerte en lokal TV-stasjon. TeleMilano ble etter hvert til Canale 5, Italias første privateide TV-kanal, og Berlusconi grunnla deretter sitt første medieselskap, Fininvest.

Flere TV-stasjoner ble kjøpt opp, og i 1986 kjøpte Berlusconi også fotballklubben AC Milan som han beholdt helt til 2017.

I april 2023 ble han lagt inn på sykehus og fikk behandling for leukemi og en lungeinfeksjon. Men Berlusconi hadde gått inn og ut av sykehus de siste årene. I 2016 gjennomgikk han en omfattende hjerteoperasjon, og han har også hatt prostatakreft. I september 2020 ble han innlagt etter å ha fått covid-19.

Forza Italia

I 1993 etablerte Berlusconi også det som skulle bli landets største medieselskap, Mediaset, og kastet seg samtidig inn i politikken.

Sammen med vennen Marcello Dell'Utri dannet han partiet Forza Italia, som med god drahjelp fra de mediene han kontrollerte, og i allianse med flere andre partier, gikk seirende ut av valget i 1994.

Berlusconis første periode som statsminister ble imidlertid kortvarig og endte etter sju måneder med at han røk uklar med koalisjonspartnerne i det innvandringsfiendtlige partiet Lega Nord. Samtidig dukket det opp stadig flere anklager i italienske medier om bånd til mafiaen.

Mafia-anklager

Alt på 1970-tallet verserte det rykter om Berlusconis kontakt med den sicilianske mafiaen, og flere mafia-avhoppere har opp gjennom årene fortalt om møter, kontakter og avtaler.

Dell'Utri ble i 2004 dømt til ni års fengsel for mafiatilknytning, og ifølge dommen fungerte han i mange år som kontaktperson mellom Berlusconi og mafiaen.

Berlusconi selv ble imidlertid aldri tiltalt eller dømt for mafiatilknytning.

Høyrepopulist

Selv om Forza Italia har blitt beskrevet som et liberalkonservativt parti, var Berlusconi tidlig i kontakt med krefter som lå betydelig lenger ute til høyre.

På begynnelsen av 1980-tallet dukket navnet hans opp på medlemslisten til den hemmelige frimurerlosjen P2, som ble ledet av fascisten Licio Gelli, og som kjempet for å avskaffe pressefriheten og undergrave fagbevegelsen og demokratiske institusjoner i Italia.

En rekke samfunns- og etterretningstopper ble knyttet til P2, som sto bak terroraksjoner, attentat, narkotikahandel og omfattende økonomisk kriminalitet. Organisasjonen, som ble omtalt som en skyggeregjering, ble forbudt ved lov i 1982.

Statsminister

Da Berlusconi og Forza Italia gjorde et nytt forsøk på å vinne regjeringsmakt i 1996, tapte de for sentrum-venstrepartiet PD, og Romani Prodi ble statsminister.

Fem år senere gjenerobret sentrum-høyre-koalisjonen Casa delle Libertà med Berlusconi i spissen makten, men tapte igjen ved neste korsvei i 2006. To år senere var han imidlertid tilbake for tredje gang og fikk beholde statsministerstolen i tre år.

Berlusconis popularitet sank etter hvert kraftig, skandalene sto i kø og i 2012 endte det med en dom på fire års fengsel for skatteunndragelse. Dommen, som ble omgjort til samfunnstjeneste på et pleiehjem, innebar også at han ble kastet ut av nasjonalforsamlingen.

Sexskandaler

I 2015 ble han dømt til tre års fengsel for å ha bestukket en senator, men ble samtidig frikjent for å ha hatt sex med en mindreårig prostituert under en av de beryktede bunga-bunga-festene han pleide å ha i sin luksusvilla i Arcore utenfor Milano.

Sexskandalene var tunge å svelge for mange strengt katolske italienere, mens andre lot seg blende av populisten Berlusconis sjarm, rikdom og løfter.

Kritikere hevder at han først og fremst hadde seg selv og sine rike venners forretningsinteresser i tankene mens han var statsminister, mens reformene som skulle komme italienere flest til gode, uteble.

Som følge av dommen i 2015 fikk han forbud mot å ha offentlige verv fram til 2019. Likevel stilte han som Forza Italias statsministerkandidat i parlamentsvalget i 2018.

For den italienske høyresiden forble han imidlertid en gallionsfigur, som overlevde over 50 mistillitsforslag i landets nasjonalforsamling.