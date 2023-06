Flere partier åpner for å utsette sommerferien for å følge opp terrorrapport

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) skal onsdag neste uke redegjøre for Stortinget om den knusende evalueringsrapporten etter 25. juni-angrepet.

To dager etter tar Stortinget «ferie». Den såkalte møtefrie perioden varer helt til høstsesjonen starter i oktober.

Før den tid skal justiskomiteen på Stortinget ta stilling til Mehls redegjørelse. Komitéleder Per-Willy Amundsen (Frp) sier til NRK at det kan bli nødvendig å utsette «sommerferien» for å rekke å behandle saken.

Klarsignal fra SV og Venstre

Han får støtte fra flere av partiene som er representert i justiskomiteen.

SVs Andreas Sjalg Unneland (SV) er en av flere på Stortinget som er villig til å utsette sommerferien for å følge opp terrorrapporten. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det ville vært helt uholdbart om vi gikk gjennom Pride-måneden juni og tok sommerferie og ikke samlet oss igjen før til høsten, uten at det var sagt et eneste ord om en så rystende rapport som dette i Stortinget, sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland til NTB.

– Det som er viktig for oss, er at Stortinget signaliserer tydelig hvor alvorlig dette er og involverer seg i den videre prosessen.

Også Grunde Almeland, som uttaler seg på vegne av Venstre, sier hans parti er åpne for å ha et ekstra møte i Stortinget.

Høyre vil ha handling fremfor preik

Høyres Sveinung Stensland sier han er villig til å stille opp i den møtefrie perioden hvis det trengs. Men han understreker at det viktigste nå er at myndighetene tar grep for å følge opp rapporten.

– Det viktigste nå er ikke mer møter, preik og ord. Det viktigste nå er handling, å sørge for at tjenestene finner hverandre og å sikre oss for framtida.

– Rapporten er krystallklar. Dette må ryddes opp i, og det trengs ikke noe stortingsvedtak for å gjøre det, sier Stensland.

Skal drøftes i komiteen

Per-Willy Amundsen sier til NTB at han skal drøfte en eventuell utsettelse av sommerferien med resten av justiskomiteen. Det er Amundsen som på vegne av komiteen må søke Stortingets presidentskapet om utsettelsen.

– Mitt utgangspunkt er at vi bør legge til rette for å samle Stortinget i løpet av sommerferien, sier Amundsen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier til NTB fredag at presidentskapet tidlig i neste uke vil avklare debattopplegget og forslag til behandlingsmåte for Mehls redegjørelse i dialog med partiene.