VG: Mehl skal redegjøre om 25. juni-rapport på Stortinget onsdag

Torsdag ba SV statsråden om å komme til Stortinget om hvordan hun skal følge opp evalueringen av politiets innsats etter Oslo-skytingen i juni i fjor.

Sjalg Unneland som sitter i justiskomiteen for SV, sa torsdag til NTB at det er nødvendig at Stortinget involveres.

– Dette er blant de verste angrepene i Norge i nyere tid og rapporten peker på at mye gikk galt. Da kan ikke Stortinget ta ferie før ministeren har redegjort for rapporten og det må avklares at Stortinget skal ha en rolle i det videre arbeidet, sa han.

Siste møte i Stortinget før ferien er 16. juni.

Evalueringen av politiet og PSTs håndtering av terrorskytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor, viser blant annet at angrepet muligens kunne ha vært avverget hvis PST hadde håndtert informasjon fra Etterretningstjenesten på en annen måte.

To menn ble drept da Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London Pub. Sistnevnte er et populært samlingssted for det skeive miljøet.

Ni personer ble skuddskadd og flere andre skadd under skytingen.