Et representantforslag om norsk oppfølging av den kinesiske regjeringens behandling av uigur-minoritetsgruppen ble onsdag nedstemt i Stortinget.

I løpet av debatten uttalte Christian Tybring-Gjedde , stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, dette fra talerstolen:

– Folk der ute, unnskyld meg, gir blaffen i uigurene. De er opptatt av Norges interesser. Det burde vi også være i denne salen. De fleste vet ikke hvem uigurene er eller hvor de er lokalisert. Vi burde være opptatt av Norge, Norges interesser, fokus én, fokus to og fokus alt, uttalte Tybring-Gjedde.

FNs rapport fra 2022 slo fast alvorlige menneskerettighetsbrudd i Xinjiang, der majoriteten av uigurene bor. FNs høykommisær for menneskerettigheter mener påstandener om tortur, mishandling og seksuell vold i regionens fangeleirer er troverdige.

Uansvarlig

Kommentarene til Tybring-Gjedde blir møtt med kritikk fra Astrid Hoem, leder for AUF , skriver Nettavisen.

– Jeg mener det både er naivt og uansvarlig. Norge har alltid stått opp mot menneskerettighetsbrudd, og uigurene lever i konsentrasjonsleirer under et ekstremt undertrykkende regime, sier Hoem til avisen.

Hoem fortsatte med å påpeke at det er i Norges interesse å sikre overholdelse av menneskerettigheter globalt, spesielt med tanke på den økende innflytelsen til autoritære regimer.

Hoem uttrykte også skuffelse over at forslaget ble nedstemt i Stortinget, men påpekte at Norge har vært aktivt involvert i å løfte saken på internasjonalt nivå i FN.

– Det er wokekultur

Tybring-Gjedde, på sin side, mener at situasjonen i Kina ikke er Norges ansvar, til tross for at han er uenig i hva som skjer der.

Til Nettavisen uttrykker stortingsrepresentanten kritikk til debatten i Stortinget, som han karakteriserer som elitistisk og ikke relevant for folk flest, som han mener er mer opptatt av økonomien i Norge.

Samtidig anerkjenner Tybring-Gjedde at behandlingen av uigurene i Kina ikke er rettferdig, men sier at dette ikke er Norges ansvar.

Han uttrykker også bekymring for å gjøre seg avhengig av kinesisk teknologi.

Når han blir utfordret på spørsmålet om globalt ansvar for å opprettholde menneskerettigheter, svarer Tybring-Gjedde at FN har dette ansvaret, men at det er «bortkastet tid» for Norges nasjonalforsamling å diskutere undertrykkelsen av uigurene.

«Det er wokekultur», oppsummerer Tybring-Gjedde om det norske fokuset på menneskerettigheter over hele verden.