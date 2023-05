Etter at 80 prosent av valgurnene er åpnet er det klart at Erdogan har fått 54,3 prosent av stemmene fra tyrkere i Norge. Erdogan har selv erklært seier i valget, og holder her en tale til støttespillerne sine utenfor huset hans i Istanbul. Foto: Francisco Seco / AP / NTB Foto: NTB