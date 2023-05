Fakta om Recep Tayyip Erdogan Fakta om Recep Tayyip Erdogan, som søndag vant presidentvalget i Tyrkia. * Født 26. februar 1954 i Istanbul * Aktiv i det islamistiske Velferds- og dydspartiet, som ble forbudt og oppløst på slutten av 1990-tallet * Ordfører i Istanbul fra 1994 til 1998, da han ble avsatt og dømt til fire måneders fengsel etter å ha lest et kontroversielt dikt høyt * Leder for det moderate islamistpartiet Rettferds- og utviklingspartiet (AKP) fra starten i 2001 * Statsminister i Tyrkia fra 2003 til 2014, president siden 10. august 2014 * Gikk søndag seirende ut av presidentvalget i Tyrkia etter å ha blitt utfordret av opposisjonskandidaten Kemal Kilicdaroglu. * Gift med Emine Gülbaran. Paret har to sønner.

Når 98,2 prosent av valgurnene var åpnet, viste tallene at Erdogan hadde fått støtte fra 52,1 prosent, mens 47,9 prosent hadde samlet seg bak Kilicdaroglu, melder statlige medier.

I 19-tiden norsk tid utroper både uavhengige tyrkiske medier og det statlige nyhetsbyrået Anadolu Erdogan som valgvinner. Presidenten sier selv han har fått et mandat til å styre landet i fem nye år og takker folket.

– Den eneste vinneren er Tyrkia, sier Erdogan.

Utenfor AKP-partiets hovedkontor i Istanbul har feiringen allerede startet. Flere veivet med tyrkiske flagg og ropte Allahu akbar, som betyr Gud er størst.

– Jeg forventer at alt skal bli bedre nå, sier 28 år gamle Nisa, en kvinne med hodeskjerf og et pannebånd med Erdogans navn på.

Kamp til døra

69-åringen ble utfordret av Kemal Kilicdaroglu, som opposisjonen samlet seg bak. Han ga presidenten kamp til døra og sørget for at det ble avholdt en andre valgrunde.

Men Erdogan var stor favoritt der, etter at han i første valgrunde nesten nådde den magiske grensa på 50 prosent.

Resultatene i tyrkiske medier søndag kveld spriker, ettersom de teller opp forskjellige distrikter. Men selv nyhetsbyrået Anka, som står opposisjonen nært og tidligere meldte at Kilicdaroglu var i tet, skriver at Erdogan leder.

Første offisielle tall

Resultatene er ikke offisielt bekreftet, men i 19-tiden norsk tid opplyser valgkommisjonens leder at da 75 prosent av valgurnene var åpnet, hadde Erdogan en ledelse på 53,4 prosent.

På det tidspunktet skilte det rundt to millioner stemmer mellom de to. En talsperson for Erdogans parti, Omer Celik, sier valgresultatet viser en sterk støtte til Erdogan.

Lederen for valgkommisjonen ber imidlertid folk om å ha tålmodighet og vente på de endelige resultatene.

Lavere valgdeltakelse

Etter første valgomgang 14. mai publiserte valgkommisjonen det offisielle resultatet først dagen etter.

Avstanden mellom de to kandidatene var ventet å krympe etter hvert som flere valgurner med større antall stemmer åpnes og telles i byene.

Både Anka og Anadolu melder om en valgdeltakelse på rundt 85 prosent, 2 prosentpoeng mindre enn i første omgang, skriver nyhetsbyrået DPA.