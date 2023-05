Serbias president går av som partileder

SNS vant parlamentsvalget i fjor med stor margin. Men partiet anklages jevnlig for korrupsjon og har også fått mye kritikk etter to masseskytinger nylig der 18 mennesker ble drept, deriblant ni skoleelever.

53 år gamle Vucic har vært leder for SNS siden 2012, og han har sittet som enten statsminister eller president siden 2014. Han understreker at selv om han går av som partileder, så vil han ikke forlate partiet som han var med på å grunnlegge.

– Uansett hva dere gjør, så vil jeg alltid stå ved deres side, sa han til partifeller på partiets landsmøte lørdag.

Ifølge serbiske analytikere er Vucic mye mer populær enn partiet sitt. At Vucic nå går av som partileder, er trolig et forsøk på å unngå en økende krise innad i partiet, sier Bojan Klacar, sjef for det uavhengige instituttet CESDI til nyhetsbyrået AFP.

– At Vucic nå ikke lenger er partileder er neppe et varsel om at han vil trekke seg fra politikken, legger Klacar til.

Vucic har allerede kunngjort planer om å danne en landsomfattende bevegelse som skal omfatte både prominente intellektuelle, kunstnere og andre offentlige personer, og som etter hvert ventes å enten samarbeide med eller bli en del av SNS.