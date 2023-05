Scholz: Tyskland vil forsvare hver centimeter av Natos territorium

Den tyske statsministeren var på besøk i Estland for å møte regjeringssjefene i de tre baltiske landene, som alle er medlemmer av både EU og Nato.

Tyskland har lovet å utplassere en brigade på mellom 3000 og 5000 soldater i Estland for å bidra til forsvaret, men foreløpig er det bare opprettet en enkelt kommandopost. Resten av brigaden befinner seg foreløpig i Tyskland.

Scholz kunne ikke gi noe konkret svar på hvor stor kontingenten blir og når den er på plass.

– Sikkerhetssituasjonen her i de baltiske landene, på alliansens østflanke, er ømtålig. Men for å si det rett ut: Vi er klare til å forsvare hver kvadratcentimeter av Natos territorium mot angrep, sa Scholz under møtet.

Statsministeren sa at de nødvendige skritt er tatt for å forberede forsvaret av de baltiske landene.

– Vi er i en kontinuerlig prosess med å samkjøre det tyske forsvaret med forsvaret til landene i Sentral- og Øst-Europa, sa Scholz.