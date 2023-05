– Hangarskipets tilstedeværelse er en markering av USAs militære styrke. Det er også et klart uttrykk for det sterke partnerskapet mellom Norge og USA, og for USAs forpliktelse til europeisk sikkerhet, sier statsministeren.

– Dette er spesielt viktig i en tid med økt spenning og krig i Ukraina, legger Støre til.

Skipet er på sitt første operative tokt. Skipet kom til Oslo på onsdag og skal etter fire dager i Oslofjorden seile nordover langs norskekysten, ifølge flere medier.

– Norge tar et spesielt ansvar for å sikre god situasjonsforståelse i nordområdene. Vi er Natos øyne og ører i nord. Dette prioriterer vi høyt, og vi deler informasjon med våre allierte. Vi har en lang tradisjon med amerikansk militær aktivitet i Norge og norske havområder, sier statsministeren.

Han mener det er viktig at Norges nærmeste allierte er kjent med å kunne operere under norske forhold.

– Vi har gjensidig utbytte av å trene og øve sammen, sier Støre.