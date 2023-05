Brasils president Lula da Silva sier han har takket nei til en invitasjon fra president Vladimir Putin om å komme til Russland.

Putin skal ha invitert Lula til St. Petersburg der et flernasjonalt økonomisk forum skal gå av stabelen i midten av juni.

– Jeg takket for invitasjonen, men sa at jeg ikke kunne dra til Russland på nåværende tidspunkt, skriver den brasilianske presidenten på Twitter fredag.

– Men jeg gjentar at Brasil, likeledes som India, Indonesia og Kina, er tilgjengelig for å snakke med begge parter i konflikten for å finne en løsning, skriver han videre med henvisning til krigen i Ukraina.

Mens mange land i Vesten har sendt våpen til Ukraina og innført omfattende sanksjoner mot Russland, har Lula forsøkt å posisjonere seg som en mekler.

På G7-toppmøtet forrige helg var det opprinnelig planlagt at Lula skulle møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Men det ble ikke noe av det møtet. Lula sa da først at han var lei seg for at det ikke ble noe av, før han deretter hevdet at det ikke var noen vits i å møte Zelenskyj siden verken han eller Putin «ser ut til å være interessert i fred».

Se video: Ikke bare Putin som har blitt beskyldt for å bruke dobbeltgjenger