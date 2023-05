Flertall på Stortinget: E-tjenesten kan starte masseovervåking i Norge

Ap, Sp, Høyre, Frp og KrF støtter de nødvendige lovendringene, mens Venstre, SV og Rødt er i en innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen mot å åpne for overvåkingen, skriver Bergens Tidende. MDG er ikke representert i komiteen.

Innstillingen blir debattert og vedtatt i begynnelsen av juni.

Med et vedtak får E-tjenesten mulighet til å installere teknisk utstyr for å tappe datatrafikk hos leverandører av elektronisk kommunikasjon. Dette gjelder i utgangspunktet datatrafikk som går over landegrensen, inn og ut av Norge.

Siden nesten all datatrafikk uansett går via utlandet, blir kommunikasjon mellom norske borgere også fanget opp og lagret – noe stortingsflertallet også erkjenner.

I innstillingen skriver de at «tilrettelagt innhenting er personverninngripende, da det av tekniske årsaker innebærer lagring av store mengder data om norske borgeres kommunikasjon.»

MDG-leder Arild Hermstad reagerer på innholdet i innstillingen og mener det er en unødvendig masseovervåking av norske innbyggere.

– Myndighetene trenger virkemidler for å avdekke kriminelle handlinger, men det kan ikke bety at alle innbyggere skal måtte overvåkes over en lav sko, skriver han i en epost til NTB.