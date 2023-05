– Vi ser at det er behov for å få på plass et nytt regelverk som gir Konkurransetilsynet mulighet til å håndheve konkurranseskadelig prisdiskriminering mer effektivt, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til E24 i fjor.

Nå har Norgesgruppen fått Agri Analyse til å undersøke konsekvensene av reguleringen, skriver næringslivsavisen. De er imot den og argumenterer for at butikkprisene kommer til øke som følge av redusert forhandlingsrom med leverandørene.

– Hensikten er jo å øke konkurransen, men forslaget ser ut til å kunne få motsatt effekt, sier Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse.

På kort sikt mener Agri Analyse at matprisene vil øke mens utvalget blir dårligere. De tror også etableringshindringene, som Vestre vil ha ned, kommer til å øke.

Vestres forslag går blant annet også ut på at leverandører ikke skal kunne gi ulike priser til ulike kjeder.