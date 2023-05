Jordbrukssamtaler starter fredag

– Vi starter forhandlinger om behandlingen av jordbruksoppgjøret i morgen tidlig, sammen med regjeringspartiene på Stortinget, skriver SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i en epost til Nationen.

Sist uke ble Norges Bondelag enig med regjeringen om et oppgjør på 4,1 milliarder kroner. Det opprinnelige kravet fra bøndene var 6,9 milliarder kroner.

– Jordbruket både i Norge og verden står overfor enorme utfordringer, som vi er nødt til å finne gode løsninger på. Jeg ser fram til å diskutere med Ap og Sp hvordan vi kan få et best mulig utfall for jordbruket i et evighetsperspektiv, sier han.

Møtet starter klokken 9.15.