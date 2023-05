Ytterfløyene er representert i styret for den nye venneforeningen for Sveits på Stortinget: Fra venstre Rødts Marie Sneve Martinussen, Frps Marius Arion Nilsen, Per Olaf Lundteigen (Sp) og Heidi Nordby Lunde (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB