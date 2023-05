Den kinesiske diplomaten Li Hui skal først holde samtaler med viseutenriksminister Mikhail Galuzin under besøket i Moskva fredag.

Senere samme dag skal Li også på en mottakelse med utenriksminister Sergej Lavrov, melder russisk UD.

Tidligere i mai besøkte Li også president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv. Den kinesiske diplomaten besøkte også en rekke andre europeiske land for å samle støtte til et kinesisk fredsinitiativ for Ukraina.

Under besøket i Kyiv gjorde Ukraina det klinkende klart at de ikke vil akseptere tap av territorium eller en frysing av konflikten som en del av en fredsløsning.

President Xi Jinping har forsøkt å framstille Kina som en nøytral mekler mellom Russland og Ukraina, men er møtt med kritikk fra flere hold fordi Kina ikk