Statsråden: Historisk godt trygdeoppgjør

– Prisanslaget i fjor var lavere enn forventet. Det gjør at vi får et historisk godt oppgjør, sier Persen til NTB.

Nye regler innebærer at oppgjøret skal beregnes ut fra et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Siden prisveksten ble mye høyere enn antatt i fjor, fører etterregulering til at årets oppgjør endte historisk høyt, poengterer statsråden.

– Alderspensjonene økes med 8,54 prosent fra 1. mai og grunnbeløpet med 6,91 prosent fra samme dato. Dette er viktig for alderspensjonister og trygdede i Norge. Det gjør at man kan ha gode og verdige liv. Og det gir en forutsigbarhet for dagens og framtidas pensjonister at pensjoner og trygder blir regulert i tråd med samfunnsutviklingen, sier hun.