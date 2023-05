Solås får trolig fritak fra Oslo-lister

Sekretariatet i valgstyret anbefaler nemlig både at Solås og komiker Markus Gaupås Johansen blir strøket fra listene, skriver NRK.

Fristen valgstyret i Oslo selv satte for å søke om fritak, var 2. mai, men sekretariatet viser til en paragraf i valgloven som tillater at det kan gis fritak hvis man har søkt etter fristen. Den legger til grunn at søknaden må «skyldes forhold den som plikter å overholde fristen, ikke hadde herredømme over og heller ikke kunne forutse.»

For Solås' del er det på grunn av at han er ekskludert fra Fremskrittspartiet, mens for Gaupås Johansen skyldes det at han er ufrivillig oppført på lista til Alliansen, men søkte om fritak en dag for sent. Ni personer har allerede søkt om å få slippe å representere Alliansen innen fristen, og de fikk ja.

Ordfører Marianne Borgen (SV), som leder valgstyret, sa før helgen at hun var nesten sikker på at Solås vil få fritak på valgstyrets møte torsdag. Det til tross for at Kommunaldepartementet mente det ikke gikk an å la noen trekke seg fra valglistene etter fristen.

Hele 53 personer er strøket fra valglistene i Oslo. 27 ba selv om fritak innen fristen, 20 lot seg ikke identifisere, og seks er slettet fordi de ikke er folkeregistrert i Oslo.