Mot nyvalg i Hellas

Partiet til statsminister Kyriakos Mitsotakis fikk hele 20 prosentpoeng flere stemmer enn den nærmeste rivalen, venstrepartiet Syriza til tidligere statsminister Alexis Tsipras.

Med 99,57 av stemmene talt opp, har Nytt demokrati 40,79 prosent og Syriza 20,07 prosent. Lenger bak følger sosialdemokratiske Pasok-Kinal med 11,5 prosent og kommunistpartiet med vel 6 prosent.

Konservative Nytt demokrati fikk 146 av de 300 plassene i nasjonalforsamlingen og mangler dermed fem mandater på rent flertall.

Vinneren får bonus-mandater

Mitsotakis har følgelig valget mellom vanskelige koalisjonsforhandlinger med partier på venstresiden for å danne regjering, eller å gå for nyvalg, enten 25. juni eller 2. juli.

Ved et eventuelt nytt valg er Mitsotakis nærmest garantert å få flertall siden en ny valgordning som gjelder fra neste valg, gir vinneren en bonus på 50 mandater ekstra.

Valget var et sjokk både for høyresiden og venstresiden. Nytt demokrati jubler over et langt bedre resultat enn ventet, mens Syriza må finne seg i å ha lidd et nytt forsmedelig tap, for fjerde gang på rad.

Regjeringsforhandlinger

Gangen framover nå blir at president Katerina Sakellaropoulou innkaller Mitsotakis og gir ham i oppdrag å søke støtte hos andre partier for å danne regjering. Det har han allerede sagt at han vil si nei til.

Dermed vil hun innkalle Tsipras, men muligheten for en flertallskoalisjon på venstresiden er enda mindre sannsynlig.

Sakellaropoulou må da i henhold til grunnloven innkalle alle fem partier i nasjonalforsamlingen og be dem samarbeide om en regjering. Hvis det ikke lykkes, vil en midlertidig statsminister utnevnes som kan skrive ut nyvalg.

Stabil styring

Velgerne ga Nytt demokrati partiets beste resultatet siden 2007 for å ha skapt økonomisk stabilitet i et land som var kjent for å være EUs ustabile svarte får.

I de fire årene Mitsotakis har styrt Hellas, fikk han koronapandemien i fanget. Den la den viktige turistnæringen i grus.

Men siden fikk han til en vekst på 5,9 prosent i 2022, med synkende arbeidsløshet og inflasjon og utsikt til dobbelt så høy vekst i år som gjennomsnittet i EU.

Støtte tross skandaler

Dermed framstår Hellas som langt sunnere enn for ti år siden da landet var i dyp gjeldskrise og måtte reddes av EU.

Rett nok var det enkelte svarte flekker – en avlyttingsskandale og jernbaneulykken i februar som kostet 57 mennesker livet. Regjeringen la skylda på menneskelig feil, selv om vedlikeholdet på jernbanen er notorisk underfinansiert over mange år.

Men verken skandalen eller togulykken så ut til å ha redusert støtten til de konservative. Han som var samferdselsminister da ulykken skjedde, Kostas Karamanlis, ble til og med gjenvalgt.

Levekostnadskrise

Fram mot et eventuelt nyvalg vil venstresiden trolig sette søkelyset på levekostnadskrisen som mange velgere føler på kroppen og er opptatt av. Men det blir motbakke for Tsipras og Pasok-leder Nikos Androulakis etter søndagens skuffelse.

Ikke bare Syriza sliter. Selv om Pasok er tilbake etter flere år på sotteseng, er ikke 11 prosent mye å skryte av for et tidligere dominerende styringsparti.

En annen på venstresiden som mislyktes søndag, var den fargerike tidligere finansministeren i Syriza-regjeringen Yanis Varoufakis. Hans anti-nedskjæringsparti MeRA25 kom ikke engang over sperregrensa.