– Vi er ikke klare for Sverige akkurat nå. For et Nato-land bør innta en sterkere holdning når det kommer til å bekjempe terror, sier han til CNN.

Striden mellom Sverige og Tyrkia handler blant annet om at Sverige ikke vil utlevere flere personer Tyrkia kaller terrorister, og mener de kun kan stilles for retten i Sverige.

– Så lenge Sverige fortsetter å tillate at medlemmer at terrororganisasjoner i Tyrkia kan å fritt i Sverige, i Stockholms gater, kan vi ikke se positivt på Sveriges medlemskap i Nato, sier den tyrkiske presidenten.

Sverige håper de blir fullverdig medlem av Nato ved alliansens toppmøte i Litauen 11.–12. juli.