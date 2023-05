– Vi har allerede lykkes med målrettede angrep mot ganske mange mennesker. Det har vært godt publiserte saker som alle vet om, takket være mediedekningen.

Les alt om krigen i Ukraina!

Det sier generalmajor Kyrylo Budanov til den ukrainske YouTube-kanalen Rizni Lyudi, skriver The Times.

Advarer russere som støtter Putin



I samme intervju truer han russere, som står i ledtog med det russiske regimet, at de vil lide samme skjebne.

– Russere, som er skyldige i krigsforbrytelser vil stå overfor trusselen om likvidering, advarer den ukrainske etterretningssjefen.

Det er det uavhengige russiskspråklige nettstedet Meduza som har oversatt Budanovs uttalelser, skriver Newsweek.

Dermed bekrefter Budanov Russlands mistanke om at Ukraina sto bak.

Se video: Wagner-soldaten nekter å gi seg

Har tidligere tilbakevist anklager



Flere kjente personer, som åpent har støttet Putins regime, er drept eller såret siden krigen startet. Samtlige angrep har funnet sted på russisk territorium.

I tillegg er en rekke russiske kollaboratører i russiskokkuperte områder blitt likvidert, flere av dem i bileksplosjoner, kidnappinger og drap.

Hittil har ukrainske myndigheter enten latt være å kommentere attentatene, eller tilbakevist russiske anklager om at Ukraina står bak.

Moskva peker på USA



Russlands president Vladimir Putin. Foto: AP / NTB

USA og andre allierte har advart Ukraina mot å føre krig inne på russisk jord, men da primært med avanserte våpen levert fra Vesten.

Leder av Russlands sikkerhetsråd, Nikolai Patrushev, hevder ifølge Reuters at USA var involvert i drapet på den russiske militærbloggeren Vladlen Tatarsky i St. Petersburg i april, samt i bilbomben som rammet den nasjonalistiske forfatteren og politikeren Jevgenij Prilepin i mai.

Økning i sabotasjeaksjoner i Russland

Hvordan attentatene er planlagt og gjennomført sier imidlertid den ukrainske etterretningssjefen ingenting om.

Det har tidligere vært kjent at ukrainske spesialsoldater opererer langt bak fiendens linjer, også inne på russisk side av grensen.

I tillegg finnes det partisanere inne i Russland som ønsker å ramme Putins regime ved å sabotere eller likvidere nøkkelpersonell. De mange togavsporingene, kjøpesenterbrannene og andre sabotasjeaksjoner blir sett i sammenheng med den brutale, fullskala nabokrigen som hver dag krever hundrevis av liv.

Nyhet: Russiske soldater ranet kameraten og etterlot ham for å dø

Vil ha demilitarisert sone



Kyrylo Budanov har imidlertid ikke oppgitt navn på enkeltpersoner som Ukraina angivelig skal ha rettet sine angrep mot.

Amerikanske tjenestemenn diskuterer nå en handlingsplan dersom Russlands krig i Ukraina utvikler seg til en såkalt «frossen» konflikt med lite bevegelse langs frontlinjen.

Etterretningssjefen bekrefter at Ukraina ønsker å etablere en demilitarisert grensesone for å redusere sjansene for fremtidige angrep, skriver Daily Mail.

Ifølge Politico er ett av alternativene å etablere en territoriell avgrensning som Ukraina og Russland kan bli enige om ikke å krysse, uten å etablere nye offisielle grenser.

Advarermot å «fryse» krigen



Zelensky har flere ganger advart mot en slik løsning med argumentet om at Putin vil komme tilbake dersom Ukraina ikke gjenoppretter sine internasjonalt anerkjente grenser fra 1991. Ifølge Zelensky har det allerede skjedd etter at Russland først invaderte Ukraina i 2014, for senere å starte en fullskala krig.

– Russland okkuperer en del av det ukrainske territoriet og fryser konflikten i en periode, bare for å bli enda mektigere okkupanter, klare for mer okkupasjon, har Zelensky uttalt til The Economist.

Hverken USA, Kina, FN, EU eller andre aktører har så langt klart å få partene i dialog om fred. Dermed fortsetter blodbadet mellom Europas to største land.

Nyhet: Russiske soldater ranet kameraten og etterlot ham for å dø