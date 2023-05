Norge gir langtrekkende artilleri og radarer til Ukraina

Donasjonene skjer sammen med Storbritannia, opplyste forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) da han torsdag var i London.

– Vi må fortsette vår støtte til Ukraina slik at de kan fortsette sin kamp for frihet og selvstendighet. Det er behov for mer våpen og dette er høyt etterspurte kapasiteter for Ukraina som vi ikke hadde fått til uten et tett samarbeid med Storbritannia, sier Gram.

Donasjonene skjer i samarbeid med Storbritannia. Norge har tidligere donert tre MLRS-skyts til Storbritannia.

– Dette er et våpen som har hatt stor virkning i krigen, og det har gitt Ukraina muligheten til å begrense russiske forsyningslinjer og slå ut en rekke viktige mål bak frontlinjene, sier Gram.

Det norske forsvaret er i ferd med å erstatte sine Arthur artillerilokaliseringsradarer med nye. Etter planen skal disse leveres til forsvaret i 2024 og 2025. MLRS er utrangert og derfor ikke en del av den militære strukturen.

