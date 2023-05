Republikanerne åpner for enighet om gjeldstak

Tirsdag hadde McCarthy et nytt møte med president Joe Biden, som vil heve grensa for hvor mye den amerikanske staten kan ta opp i lån. Det må til for å dekke budsjettunderskuddet og betjene tidligere lån, mener han.

Dersom ikke Kongressen går med på å heve det såkalte gjeldstaket, vil den amerikanske statskassen gå tom rundt 1. juni.

Heving av gjeldstaket er en årviss øvelse i Washington og har skjedd hele 78 ganger siden 1960.

I år har imidlertid den radikale høyrefløyen blant Republikanerne bestemt seg for å si nei og krever omfattende budsjettkutt for å gå med på økt gjeld.

Optimistisk

Tirsdagens møte varte i bare en time, og McCarthy virket optimistisk da han forlot Det hvite hus.

– Det er mulig å oppnå en avtale innen slutten av uka, sa han.

– Det gjenstår fortsatt mye arbeid og tiden er knapp, la han til.

Biden skal etter planen sette seg på flyet til Japan onsdag, der han skal delta under G7-landenes toppmøte. Han har imidlertid avlyst planlagte mellomlandinger i New Guinea og Australia som følge av den politiske striden om gjeldstak i USA, opplyser kilder i Det hvite hus.

Katastrofale følger

USAs finansminister Janet Yellen har advart mot følgene av å ikke heve gjeldstaket og sier at mislighold av statsgjelden kan true verdensøkonomien. Det samme budskapet kommer fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

Den amerikanske sentralbanken advarer også mot «katastrofale følger» av å ikke heve gjeldstaket, noe som blant annet vil innebære at føderalt ansatte ikke lenger får lønn og at statlige institusjoner må stenge dørene.

Det vil også trolig tvinge fram rentehevinger som vil få alvorlige følger både for næringslivet og private låntakere i USA, advarer banken.

Det nåværende gjeldstaket er på 31.400 milliarder dollar, omtrent 336.435 milliarder kroner etter dagens kurs. Det tilsvarer nærmere 23 norske oljefond.