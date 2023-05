– Hvis dere sier ja, vil vi med sikkerhet vinne! sa Erdogan under en tale til flere hundre tusen tilhengere på den nedlagte Atatürk-flyplassen i Istanbul søndag.

I talen sa Erdogan at valgmotstander Kilicdaroglu «kan drikke så mye han vil», men at folket ikke vil overlate landet til «en fyllik».

– Århundrets valgmøte

Han gjentok også anklagene om at valgmotstanderen samarbeider med terrorister. Han har tidligere hevdet at Kilicdaroglus allianse, som består av seks partier, har bånd til den militante kurdiske gruppen PKK, noe valgmotstanderen nekter for.

På forhånd hadde Erdogan gitt samlingen i Istanbul navnet «århundrets valgmøte», og partiet hans hadde leid inn 10.000 busser for å kjøre folk fra 39 provinser til byen.

Dødt løp

På de siste målingene er det dødt løp mellom Erdogan og Kilicdaroglu, og valget 14. mai ligger an til å bli det jevneste på mange år. Det er ventet at det vil til gå til en andre valgomgang 28. mai.

Kilicdaroglu holdt på sin side et noe mindre valgmøte på den asiatiske siden av Istanbul søndag.

– Er dere klare for forandring? Er dere klare for å gjenopprette demokratiet? sa 74-åringen til sine tilhengere.

Han fikk også besøk av Istanbuls populære ordfører Ekrem Imamoglu på scenen.

gmotstanderen nekter for.