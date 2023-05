– Kritikken er et utslag av utålmodighet, og det har jeg forståelse for. Vi jobber veldig grundig med det og håper vi kan finne løsninger som er gode og bærekraftige. De kommer om ikke altfor lang tid, sa Arbeiderparti-leder og statsminister Jonas Gahr Støre på den avsluttende pressekonferansen etter landsmøtet lørdag ettermiddag.

Han medgir at høyesterettsdommen som sier at vindturbinene på Fosen-halvøya i Trøndelag er i strid med reindriftssamenes rettigheter, har vært en vekker for ham og partiet.

Samiske aktivister okkuperte regjeringsbygninger i en ukes tid i våres, da det hadde gått 500 dager siden dommen ble avsagt og lite eller ingenting hadde skjedd.

– Jeg synes jo det er veldig flaut å tilhøre Arbeiderpartiet og behandle et menneskerettsbrudd på en sånn måte at man skal vente i det uendelige. Man må rydde opp i denne saken slik at man kan gå videre, sier Aps sametingsleder Ronny Wilhelmsen til NTB etter at han holdt et svært kritisk innlegg under landsmøtet torsdag.

– Trenger ikke sametinget

– Det er ikke sånn at vi ikke gjorde noe som helst de 500 dagene. Men dette krever veldig grundige prosesser for å avveie hensyn til andre næringer og som her, urfolksinteresser, sa Støre.

Siden prosessen kom tilbake på sporet – da aktivistene omsider fikk presset fram en slags unnskyldning fra Støre og regjeringen – er det blitt gjort forsøk på å samarbeide om å utrede hvordan konflikten på Fosen kan løses. Men Sametinget var så uenige i retningen arbeidet tok, at det trakk seg fra samarbeidet.

Statsministeren vil ikke å forskuttere hva en løsning kan bli eller hva regjeringens grep kan innebære. Fra regjeringshold har man merket seg at Høyesterett peker på at det mangler avbøtende tiltak for at kraftproduksjon skal kunne sameksistere med reindrift.

Fra samisk hold synes riving av turbinene å være den eneste aktuelle veien ut av uføret.

– Det er ikke med Sametinget vi skal finne den endelige løsningen på Fosen. Vi ønsker å lytte til dem og snakke med dem, og jeg hadde håpet vi hadde kommet lenger. Men det er med de berørte reindriftsmiljøene på Fosen vi skal finne løsninger, sa Støre.

Landsmøtet hevet

Det var en samlet partiledelse som smilende kunne erklære landsmøtet for en suksess da møtet var hevet og delegatene hastet hjemover lørdag ettermiddag. Støre og hans to nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, samt partisekretær Kjersti Stenseng, ble alle valgt ved akklamasjon – uten motkandidater eller kritiske innlegg.

– Vi kan si at det har vært 50 prosent fornyelse av ledelsen, sa Støre med henvisning til at han og Stenseng begge ble gjenvalgt.

Nesten alle tilløp til splid og strid – enten det var om kraftpolitikken, arbeidslinja eller vedtektene – ble for det meste tatt brodden av før sakene kom til behandling i salen. Dermed kunne en lang rekke vedtak praktisk talt enstemmig bankes igjennom uten spesiell debatt i salen.

– Det har vært et godt landsmøte, med samling og oppmerksomheten rettet mot valget til høsten. Og det har vært et veldig godt politisk landsmøte. Uttalelsene som er vedtatt, er fulle av politikk formet av det som er spilt inn fra partiet, oppsummerte Støre da han innledet pressekonferansen.