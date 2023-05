Ap-landsmøtet holder døra åpen for gruvedrift på havbunnen

Arbeiderpartiet vil utforske mulighetene for bærekraftig utvinning av havbunnsmineraler, heter det i en uttalelse som ble vedtatt lørdag morgen. Arbeidet med å åpne havbunnen skal være kunnskapsbasert og følge føre var-prinsippet, understrekes det.

Regjeringen har fått laget en konsekvensutredning, som har vært på høring, og har varslet en stortingsmelding i løpet av våren.

Naturvernforbundet mener vedtaket på landsmøtet betyr at de må endre planene.

– Slik vi ser det, betyr dagens vedtak at regjeringen må legge opp til en helt annen prosess, selv om det ikke ble flertall for full stopp, sier leder Truls Gulowsen.

Samme budskap kommer fra Natur og ungdom:

– Om Arbeiderpartiet vil ha en «kunnskapsbasert tilnærming der hensyn til miljø veier tungt», er det åpenbart at åpningsprosessen må stanses. Forskerne verden over er krystallklare: vi vet for lite om konsekvensene gruvedrift vil få for dyphavene, for fiskeribestandene, mulige medisiner og sårbare dyrearter, sier leder Gina Gylver.

Stortingsmelding før sommeren

Men olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) holder seg til planen.

– Regjeringen tar fortsatt sikte på å legge fram en stortingsmelding om åpning av norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet før sommeren. En åpning for leting betyr ikke at vi samtidig vil begynne med utvinning, det må eventuelle interesserte aktører søke om å få lov til senere, sier han.

– Landsmøtet setter en god ramme med viktige forutsetninger for hva som må til før en eventuell utvinning kan skje. Det er bra. Vi skal ha en forsiktig tilnærming til dette, lover han.

Avhengig av Kina

Næringsminister Jan Christian Vestre ledet komiteen som har laget uttalelsen og er fornøyd med å ha samlet partiet bak saken, inkludert AUF, som har vært skeptiske.

– Norge har sannsynligvis de største forekomstene i verden av sjeldne jordarter, sa Vestre da han la fram innstillingen.

Dette er mineraler og metaller som trengs i alt fra bilbatterier til mobiler og annen teknologi som trengs i det grønne skiftet, påpekte han.

I dag er Kina en viktig leverandør av dette. Vestre trakk sammenligningen til Europas avhengighet av russisk gass før invasjonen av Ukraina.

– Vi er like sårbare når det gjelder disse råstoffene, argumenterte han.

– Har flyttet partiet

Ungdomspartiet AUF endte med å støtte uttalelsen på landsmøtet.

– Nå har vi flyttet Arbeiderpartiet langt i dette spørsmålet, og vi er stolte av det, sier AUF-leder Astrid Hoem i en kommentar til NTB.

– Vedtaket sier tydelig at vi trenger tilstrekkelig kunnskap før vi går videre. Vi forventer at regjeringen følger opp vedtaket og prioriterer å skaffe et reelt kunnskapsgrunnlag om hvordan det vil påvirke miljøet og naturen vår. Vi kommer til å følge nøye med på at vedtaket blir fulgt opp, lover hun.

Natur og ungdom hadde samlet demonstranter på Youngstorget for å få delegatene på bedre tanker. De frykter at regjeringen vil åpne for å hente ut mineraler fra havbunnen uten at konsekvensene for miljøet er godt nok kjent.