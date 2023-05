De konservative lider store tap i engelsk lokalvalg

Labour derimot føler at de nå er på stø kurs mot valgseier når det holdes parlamentsvalg om vel et år, etter mange år borte fra makten.

Etter at 222 av 230 kommuner er ferdig med opptellingen fredag kveld, er resultatet at de konservative har mistet 1038 seter, mens Labour har vunnet 517. Også Liberaldemokratene har gjort det bra med en nettogevinst på 408 mandater, mens. De grønne har vunnet 241 nye seter.

Til sammen er mer enn 8000 kommunestyreplasser på valg i det som er Rishi Sunaks første møte med velgerne som statsminister.

– Katastrofalt for Sunak

BBCs resultatside viser ved 21.30-tiden norsk tid at Sunaks parti mister flertallet i 46 kommuner. Labour overtar flertallet i byer som Swindon, Blackpool, Stoke og Plymouth, mens Liberaldemokratene får flertall i blant annet Stratford-upon-Avon, Windsor og Maidenhead.

– Resultatene er en katastrofe for Rishi Sunak. Velgerne straffer ham for de konservatives svikt. Disse resultatene viser at vi er på vei mot en flertallsregjering for Labour, sier Labours valgkampsjef Shabana Mahmood.

De konservative taper til Labour i byer både nord og sør i England, mens Liberaldemokratene har gått fram i bemidlede deler av Sør-England.

Store utfordringer

Sunak kom til makten i oktober etter en serie skandaler og mens landet er rammet av kraftig inflasjon og svak vekst. Som statsminister har han måttet håndtere økende fattigdom, krise i helsevesenet og stadige streiker.

Regjeringspartier sliter ofte i mellomvalg, men de konservatives tilbakegang ved kommunevalget i år er langt større enn normalt.

Prognoser for neste parlamentsvalg som BBC har utarbeidet på basis av resultatene fra kommunevalget tyder på at Labour kan få 36–38 prosent, mens de konservative må nøye seg med 28–30 prosent.