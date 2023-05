Et samlet landsmøte reiste seg og klappet Støre inn da valget ble gjennomført.

– Jeg kjenner på en enorm følelse av fellesskap. Vi kjenner på ansvaret. Vi vet hvor vi står, og dette landsmøtet sender oss et veikart for hvor vi skal gå, sa Støre på vegne av hele den nye partiledelsen.

– Vi går løs på denne jobben med motivasjon, arbeidsglede og optimisme, fortsatte Støre.

– En leder med visjoner

– Talen hans til landsmøtet i går viser at vi har en leder som kan lede. En leder med følelser, med visjoner og med en plan, sa leder i Arbeiderpartiets valgkomité, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, da hun leste opp valgkomiteens begrunnelse.

Følsvik trakk fram at Støres politiske merittliste var så lang at hun ikke ville starte å lese den opp for de 300 delegatene på landsmøtet. I stedet trakk hun fram at Støre som tilhenger av den engelske fotballklubben Leeds United, hadde trukket fram den legendariske spilleren Billy Bremners motto:

– Laget foran seg selv – hver gang, siterte LO-lederen

Ingen tvil tross turbulens

62 år gamle Støre har vært partileder siden 2014 og er gjenvalgt for en periode på to år.

Til tross for en del turbulens rundt lederkabalen i partiet, var det aldri noen som stilte Støres lederverv i tvil. Han var i praksis den eneste i partiledelsen som kunne gå til landsmøte i trygg forvissning om at hans posisjon var trygg.