Ap skjerper retorikken mot Kina

– Arbeiderpartiet oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere sine menneskerettighetsforpliktelser, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter, og samarbeide fullt ut med FNs menneskerettighetsinstitusjoner for å sikre overholdelse internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, heter det i en uttalelse som ligger an til å bli vedtatt på Aps landsmøte fredag.

– Bekymringsfull menneskerettighetssituasjon

Samme dag ble det også kjent at Kinas nye utenriksminister, Qin Gang, besøker Norge i neste uke. Besøket er ikke 100 prosent bekreftet, men etter planen skal han møte både statsministeren og utenriksministeren.

Til Aftenposten har Huitfeldt sagt at hun kommer til å ta opp situasjonen til den muslimske minoriteten uigurene med den mektige kinesiske utenriksministeren.

Nå ligger det også an til at hun får et tydelig landsmøtevedtak med seg inn i møtene. Der slås det fast at menneskerettighetssituasjonen i Kina bekymringsfull.

Frihandelsavtalen ikke nevnt

– FNs høykommissær for menneskerettigheter publiserte i 2022 en rapport som konkluderte med at det er begått alvorlige menneskerettighetsbrudd i Xinjiang mot uigurer og andre muslimske minoriteter, og at disse handlingene kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten, heter det i innstillingen.

Det pågående arbeidet med en frihandelsavtale med Kina nevnes ikke spesifikt i utkastet til innstilling.

– Selv om Norge og Kina har ulike politiske systemer og ulike verdier på mange områder, har vi en felles interesse i å fremme globale fellesgoder som klimatiltak, bærekraftig utvikling og internasjonal handel, heter det.