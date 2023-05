Arbeiderpartiet åpner opp for å anerkjenne Palestina

– Arbeiderpartiet er rede til å anerkjenne Palestina som stat på et tidspunkt hvor en anerkjennelse kan skape framgang i fredsprosessen. Arbeiderpartiet vil arbeide for bredest mulig europeisk støtte til denne posisjonen, heter det i en uttalelse om internasjonal politikk som skal behandles på Ap-landsmøtet fredag.

Det understrekes at en endelig fredsavtale ikke er et premiss for å anerkjenne Palestina som stat.

– Utviklingen i Israel og Palestina går i feil retning. Arbeiderpartiet er svært bekymret over økt spenning og voldsbruk mellom israelere og palestinere. Den israelske okkupasjonen av Vestbredden er hovedhindringen for en tostatsløsning. Arbeiderpartiet vil arbeide for at okkupasjonen tar slutt og at palestinerne får sin egen stat, heter det videre.

I innstillingen til uttalelse understrekes det også at en-prosentmålet for norsk bistand ligger fast.

Det slås også fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i behandlingen av alle asylsaker som berører barn.