Streiken ga medlemsrekord: LO har nå over 1 million medlemmer

Medlemstallet fredag morgen var nøyaktig 1.000.189, ifølge LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Tilstrømmingen av nye medlemmer settes i sammenheng med storstreiken som brøt ut da LO avviste NHOs tilbud i frontfagsmeklingen – og ikke minst det historisk gode resultatet når enigheten noen dager senere var et faktum.

– Vi opplevde en enorm medlemsvekst under pandemien. Folk søkte trygghet i urolige tider. Så fikk vi en ny regjering som doblet fagforeningsfradraget og sammen med oss har jobbet for å styrke det organiserte arbeidsliv. Og til slutt vil jeg nevne streiken i april som ga oss det siste løftet som har gjort at vi nå teller over en million LO-organiserte i Norge, sier Følsvik.

Medlemsveksten fant sted i Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet og «alle andre forbund», ifølge LO.

– En million medlemmer gir oss enda mer kraft, enda mer styrke som vi skal bruke i vår kamp for å sikre tryggheten og inntekten til folk, sier Følsvik.