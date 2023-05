Ap vil skrote fraværsgrensen i videregående skole

– Det betyr at høyresidens strenge fraværsgrense vil bli fjernet og erstattet av et nytt nasjonalt fraværsreglement, sier AUF-leder Astrid Hoem til VG.

Forslaget må formelt vedtas av landsmøtet som pågår i Folkets Hus i Oslo, men det som er redaksjonskomiteens innstillinger på møtet, blir som oftest vedtatt.

Ifølge regelverket får ikke elevene karakter i et fag hvor de har mer enn 10 prosent udokumentert fravær. Ordningen ble innført av Solberg-regjeringen i 2016 for å hindre skulking. Under pandemien ble reglene satt på pause, men ble innført igjen i fjor.

Nye regler ikke klare

Hoem sier til VG at det ikke er bestemt hvordan et nytt regler for fravær skal bli. Det viktigste er at dagens ordning blir avviklet.

– Det å være borte i et par historietimer bør ikke presse deg ut av skolen eller gjøre at du ikke får karakter i et fag, sier Hoem.

Verken Høyre eller Frp møter forslaget med applaus.

– Med dette fortsetter Ap å reversere en skolepolitikk som har fått fraværet ned, og som bidrar til at flere fullfører, sier skolepolitisk talsperson Jan Tore Sanner i Høyre.

– Trist dag for norske elever

Ifølge Sanner gikk fraværet ned med 27 prosent etter at fraværsgrensen ble innført.

– Samtidig viste sluttevalueringen at elevene lærte mer og var mer til stede, sier Sanner.

Himanshu Gulati, skolepolitisk talsmann i Frp, kaller mener dette er en trist dag for norske elever.

Fraværsgrensen har fungert og har hatt bred oppslutning i skolen. At Ap nå vil fjerne denne, er et stort tilbakeslag. Det hjelper å stille krav til elever. Det er derfor en trist dag for norske elever at den fjernes.

– I jobbsammenheng og i livet ellers blir vi stilt krav til. Det er trist at Ap mener dette ikke skal gjelde i skolen.