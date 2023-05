Kjerkol røpet deler av innholdet i opptrappingsplanen da hun torsdag kveld talte til landsmøtet i Arbeiderpartiet. Hun sa at planen skal gå over ti år og at også finansieringen av planene er klar.

– Vårt mål er at langt færre barn og unge skal oppleve psykiske helseplager, sa Kjerkol til landsmøtet.

– Barn og unge selvrapporterer jo et betydelig omfang av psykiske helseplager. Vi ønsker at det skal reduseres med 25 prosent. Det betyr at barn og unge skal få det bedre, utdyper Kjerkol til NTB etter talen.

De siste årene har unge, og særlig jenter og unge kvinner, rapportert om betydelig økt omfang av psykiske plager.

En sammenstilling av flere studier fra Folkehelseinstituttet viser at trenden er klart økende blant begge kjønn, men opptil 45 prosent av spurte jenter og unge kvinner fra 13 og opp til 34 år forteller om psykiske plager.

Helseministeren sier årsakene til økningen i psykisk uhelse er sammensatt, og at det er mange måter å møte bølgen på.

– Medisin er ikke alltid behandlinga – idrett, fritidsklubber, ansatte i barnehagen, psykisk helse i skolen og en jobb å gå til er mye viktigere for å forhindre psykiske helseplager.