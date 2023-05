Orban klager på liberalisme på konservativ konferanse

Orbans tale fokuserte mye på det han kaller woke-kultur og kritiserte LHBTQ+-rettigheter, migrasjon og pensuminnhold for barn. Han tegnet et bilde av en global høyrebevegelse som mobiliserer mot «progressive eliter».

Den to dager lange konferansen er den andre CPAC-konferansen som avholdes i Ungarn, og skiltet over inngangen til konferansesenteret gjorde klart at her kom man til en «No Woke-sone».

Etter å ha takket for en stående applaus sa Orban at Ungarn er blitt verdensberømt for sin kompromissløse migrasjon- og kulturpolitikk, og han tilbød utenlandske deltakere en oppskrift for hvordan de skal gå fram hjemme.

– Ungarn er faktisk et sted hvor eksperimenter for framtidig konservativ politikk gjøres. Vi er et sted der man ikke bare snakker om å beseire liberale og progressive, men der vi får til en konservativ kristen vending, sa han.

Orban var den første europeiske statslederen som ga sin støtte til Donald Trump i USA i 2016 og igjen i 2020. I talen hevdet han at det ikke ville vært krig mellom Russland og Ukraina om han fortsatt var president-

– Kom tilbake, herr president, gjør Amerika stort igjen og bring oss fred, sa han til iherdig applaus fra salen.

CPAC-konferansen i Ungarn er Orbans vri for å slutte seg til den ytterliggående amerikanske CPAC-bevegelsen. I fjor deltok han på en CPAC-konferanse i Texas der han oppfordret deltakerne til å ta tilbake institusjonene i Washington og Brussel og vinne valget i USA neste år.