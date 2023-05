På NRKs Politisk kvarter torsdag ble statsministeren blant annet spurt om han er enig med dem som sier det er en skam at matkøene vokser under Aps styre.

– Det er en fattigdomsopplevelse for mange mennesker i Norge som vi ikke skal ha. Jeg er glad for at det er politisk engasjement for å gjøre noe med det. Og jeg tror den linjen med å sørge for at de menneskene kan få anledning til å jobbe og klare seg på egen inntekt, er et veldig viktig bidrag. Og det motiverer og engasjerer Arbeiderpartiet tungt, svarte statsministeren.

Støre sier ved inngangen til Aps landsmøte at han ser et parti med motiverte folk som vil ta ansvar, og at det derfor ikke er «et parti i krise» han opplever.

Trygda strekker ikke til

Han ble også konfrontert med at det meldes fra Ap-lag rundt om i landet at folk på uføretrygd eller AAP ikke har nok å leve av og trenger sosialhjelp. Slik skal det ikke være, slo Støre fast.

– Skal ytelsene økes framover? spurte programleder Lilla Sølhusvik.

– På en del områder tror jeg det kan bli nødvendig. Vi har løftet en del av ytelsene allerede, som du får se resultatet av i år, for vedtak tar litt tid før de kommer. De som har trygd, kommer til å få høyere ytelser enn det lønnsmottakerne får i år, og det kommer også til å gjelde pensjonistene, svarte statsministeren.

«Working poor»

Han fikk også spørsmål om yrker med for lave lønninger til at folk klarer seg med én jobb. Støre svarte at han ser tegn i Norge, etter åtte år med blå regjering, som minner om trender i andre land hvor begreper som «the working poor» blir brukt.

– Vi setter veldig høyt på dagsordenen hva vi gjør med svært lave lønninger. Å få flere arbeidstakere organisert er viktig. Derfor har vi blant annet doblet fagforeningsfradraget og innført ordninger for mer heltidsarbeid. Et seriøst arbeidsliv er én vei å gå for å få jobber du kan leve av. Det tar tid, men vi er godt i gang, sa Støre til NRK.