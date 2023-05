Når Jonas Gahr Støre går på talerstolen på landsmøtet til Arbeiderpartiet klokka 12, er det et parti i krise som får høre om hans møte med Ukrainas president.

– Det å ha en lang reise til midnatt dagen før et landsmøte understreker jo at verden er et travelt sted. Det var ikke noe alternativ for meg å si at vi ikke kommer til dette møtet, uttalte Støre til NTB i Helsingfors onsdag kveld.

Møtet med de andre nordiske statslederne og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i den finske hovedstaden kom midt i innspurten foran landsmøtet til Arbeiderpartiet. Klokka 12 torsdag formiddag skal Støre holde åpningstalen for de 300 delegatene, bare 18 timer etter at han tok avskjed med den 17 år yngre Zelenskyj med en hjertelig klem.

Brenna: Parti i krise

De siste dagene har det stormet rundt partilederens beslutning om å ringe til Helga Pedersen som var blitt foreslått som ny partisekretær i stedet for valgkomiteens innstilling om å la Kjersti Stenseng fortsette. Selv om støtten til den sittende partisekretæren er sterk, reagerte mange på at Støre selv tok direkte kontakt med Pedersen, som valgte å trekke seg etter samtalen.

I et intervju med Aftenposten tirsdag omtalte det som trolig er partiets påtroppende nestleder, Tonje Brenna, situasjonen som en krise for Arbeiderpartiet. Hun trakk fram partiets lave oppslutning og tap av politisk innflytelse.

Tross rekordlav oppslutning på meningsmålingene og interne uenigheter i partiet ser Støre fram til landsmøtet. Han vil trekke fram møtet med Zelenskyj når han skal møte partiet.

Må løfte blikket

– Hvis vi løfter blikket litt så er jo et landsmøte i et demokrati egentlig noe av det fineste som er. Det er der politiske vedtak blir formet og demokratiet kan spille seg ut, sier han.

Møtet med Zelenskyj onsdag gjorde dypt inntrykk på Støre. Under strengt hemmelighold ble den 45 år gamle ukrainske presidenten fløyet inn til Finland for møtet med fem nordiske statslederne.

– Hans væremåte viser hva et enkelt menneske kan målbære, hvordan han kan inspirere og motivere mennesker til å stå imot. Der har han vist en egenskap som er dypt imponerende og bevegende egentlig, sier Støre ettertenksomt.

En fin overgang til landsmøtet

Sammen har de nordiske landene hittil bidratt med over 52 milliarder kroner i sivil støtte, humanitær bistand og militær hjelp. Det er bred enighet om å bidra til Ukrainas kamp mot den russiske invasjonen av landet.

– Det viktige her er at Norden er samlet, sier Støre og trekker fram hvilket inntrykk det gjør hvordan Zelenskyj, som foruten å være president også er ektemann og far, har delt hvordan det er å stå som leder i den situasjonen Ukraina har havnet i.

– Vi møter en mann som kjemper for livet for demokratiet. Hvis vi trenger påfyll og en påminnelse om hvorfor vi driver politikk og det å engasjere seg, så har dette vært en fin dag og en fin overgang til et landsmøte i et regjeringsparti, sier Støre.