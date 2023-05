Guterres: FN mislyktes i å hindre krig i Sudan

FN ble tatt på senga av utbruddet av krigen. Det var fordi både verdensorganisasjonen og andre hadde håp om at forhandlinger om en overgang til sivilt styre skulle lykkes, sa Guterres til pressen i Nairobi onsdag.

– I den grad vi og mange andre ikke ventet at dette skulle skje, kan vi si at vi mislyktes i å hindre at det skjedde, sa han.

– Et land som Sudan, som har lidd så mye, har ikke råd til en maktkamp mellom to personer, la han til.

Han understreket at kampene må ta slutt nå, før flere mennesker dør og konflikten eksploderer til full krig som kan berøre regionen i mange år framover, og han ber det internasjonale samfunnet legge press på de krigførende partene.

De voldsomme kampene brøt ut 15. april mellom hærstyrkene til forsvarssjef Abdel Fattah al-Burhan og lederen for RSF-militsen Mohammed Hamdan Dagalo.

Guterres uttalte seg mens hans fremste nødhjelpskoordinator Martin Griffiths oppholdt seg i Port Sudan, der han forsøker å samordne den humanitære innsatsen.

Begge parter har antydet at de i prinsippet er villig til å forlenge en tre dager lang våpenhvile i ytterligere sju dager fra torsdag. En utsending fra Burhan sier at de godtar samtaler, mens RSF ennå ikke har bekreftet at de er med.

