Den tidligere Ap-nestlederen leder partiets største lokallag, Nidaros i Trondheim. Før årets landsmøte går av stabelen har han tre krav til partiet.

– Vi ser jo at det finnes fattigdom i Norge. Folk som går på uføretrygd for eksempel, som ikke dekker mer enn strøm og husleie og knapt nok det. Da er det veldig lite igjen til fritidsaktiviteter for unge, å komme seg på en ferietur eller hvis TV-en går i stykker, sier Giske til NRK.

Hans tre krav til landsmøtet er:

* Større politisk styring med krafteksporten til utlandet.

* Minstesatsene i trygdene skal økes.

* Sikre at pensjonistene ikke taper kjøpekraft.