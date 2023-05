Støre støtter Zelenskyj under pressekonferansen i Finland hvor han er samlet med de andre nordiske landene.

– Det er en historisk dag at du er her i dag, Zelenskyj, sier Støre.

– Vi har alle besøkt deg i Ukraina. jeg tar det som et tegn på håp at du nå er her på nordisk grunn.

Støre mener det er et sterkt symbol at de nordiske lederne står samlet bak Ukraina på veien mot europeisk integrasjon. Dette var det første av tre punkter han fremhevet under talen.

– De nordiske landene står ved din side på vei inn mot europeisk integrasjon og på vei inn i Nato, sa Støre.

Deretter var han tydelig på at krigen må ende.

– Når freden kommer, så må det være på premissene til landet som har blitt angrepet, sier statsminister Jonas Gahr Støre videre.

– Det er derfor vi har brukt tid på angrepene mot Ukraina, sier Støre videre.

Avslutningsvis understreket han at Zelenskyj kan stole på at Norge vil stå ved hans side hele veien.

– Vi vil stå ved deg så lenge det varer. Dette er ikke bare en krig du må kjempe mot, men det er også en viktig sak for oss, sier Støre.