Han er onsdag i Helsingfors, der han blant annet møter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Jeg tror dette året vil bli avgjørende for oss, for Europa, for Ukraina, avgjørende for seieren, sier Zelenskyj på en pressekonferanse med Finlands president Sauli Niinistö.

Venter fly

Zelenskyj viste til tidligere framskritt på slagmarken, som ble fulgt opp av militærhjelp fra landets allierte, og sa at han tror dette vil gjenta seg.

– Dette er grunnen til at jeg er sikker på at vi snart vil få fly. Fordi snart vil vi gjennomføre en offensiv, og etter den er jeg sikker på at vi vil bli gitt fly, sa Zelenskyj.

– Jeg skulle ønske at det var omvendt, da det ville vært enklere for oss, men det er som det er, og vi er takknemlige for alt, la han til.

Nordisk støtte

Ukraina vil snart innlede en motoffensiv, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på pressekonferanse med Finlands president Sauli Niinistö onsdag. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva via AP / NTB Foto: NTB

Zelenskyj gratulerte finnene med Nato-medlemskapet og la til at Ukraina «trenger de samme sikkerhetsgarantiene».

– Den beste sikkerhetsgarantien for Ukraina er Nato-medlemskap, sa han. Niinistö sa at det er «veldig viktig» at alle medlemslandene får diskutert dette når de møtes i Vilnius i juli.

Senere onsdag møtte Zelenskyj de nordiske statsministrene, blant dem Støre, til bilaterale samtaler. Alle de nordiske landene har gitt både økonomisk og militær støtte til Ukraina siden den russiske invasjonen.

Danmark, Finland, Norge og Sverige har også sluttet seg til gruppen med land som har gitt tunge våpen, blant annet egne Leopard 2-stridsvogner, eller penger til å kjøpe dem.

Danmark kunngjorde tirsdag at de vil sende 1,7 milliarder danske kroner, tilsvarende rundt 2,7 milliarder norske kroner, «til støtte for den kommende ukrainske offensiven».

Video: Kamp til det siste: Wagner-soldaten nekter å gi seg