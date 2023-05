– Vern etter markaloven beskytter naturen mot nedbygging og hogst på tilsvarende måte som en nasjonalpark, men åpner i større grad for tilrettelegging for friluftslivet og ulike inngrep enn hva vern etter naturmangfoldloven gjør, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Av de 71 anbefalt vernede kvadratkilometerne utgjør 40 av dem nasjonalpark og 31 av dem et friluftsområde med vern etter markaloven. Det foreslåtte arealet til nasjonalpark ligger innenfor kommunegrensene til Oslo, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk. Østmarka friluftsområde ligger i Oslo, Nordre Follo og Enebakk kommuner.

Den foreslåtte nasjonalparken dekker mangler i dagens naturvern ved å verne et stort naturområde med skog i lavtliggende strøk i sørlige deler av landet. Skogen i Østmarka er et av få steder i landet man finner store rovdyr tett innpå en by. Ulv har vært etablert i området siden 2012 og gaupe er også observert i marka.

Miljødirektoratet har nå levert sin anbefaling om Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde til Klima- og miljødepartementet (KLD) for videre behandling.