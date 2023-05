SV gjør rokeringer på Stortinget

Det har vært ventet en rokering i SVs stortingsgruppe etter valget av Kirsti Bergstø som ny partileder på landsmøtet i mars. Nå er kabalen klar.

Arbeids- og sosialkomiteen blir utvidet med en ekstra SV-politiker, mens SV kutter ned til kun én stortingsrepresentant i energi- og miljøkomiteen.

– I SV deler vi på oppgavene. Jeg er veldig glad for at nettopp en kapasitet som Freddy skal ta over et viktig ansvarsområde som komitéleder nå som jeg har blitt partileder. Freddy er kjent for å gjøre en solid innsats i alt han jobber med, sier Kirsti Bergstø.

Flere fortsetter

Birgit Oline Kjerstad går ut av energi- og miljøkomiteen og blir SVs representant i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Grete Wold, som i dag sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen, tar over for Øvstegård i utdannings- og forskningskomiteen.

I tillegg til de nevnte endringene vil nestlederne Torgeir Knag Fylkesnes og Marian Hussein fortsette i henholdsvis næringskomiteen og helse- og omsorgskomiteen, Mona Fagerås blir sittende i transport- og kommunikasjonskomiteen, Lars Haltbrekken i energi- og miljøkomiteen, Ingrid Fiskaa blir værende i utenriks- og forsvarskomiteen i tillegg til å være visepresident i Stortingets presidentskap. Audun Lysbakken fortsetter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og Kari Elisabeth Kaski blir i finanskomiteen, opplyser SV.

Med stort alvor

Kathy Lie representerer SV i familie- og kulturkomiteen, og Andreas Sjalg Unneland sitter i justiskomiteen.

– Når vi står i kriser, er det alltid dem med minst som rammes hardest. Jeg tar fatt på det å lede en viktig komité for SV med stort alvor og skal jobbe for et anstendig arbeidsliv, og for dem som kjenner krisen på kroppen. Som trygdede, pensjonister og fattige, sier påtroppende komitéleder i arbeids- og sosialkomiteen Freddy André Øvstegård.