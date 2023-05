Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sendte mandag ut innkallelse til en pressekonferanse om dette tirsdag.

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deltar også på pressekonferansen.

Ap-topp ber om gigantinvesteringer

Fylkesordfører og sentralstyremedlem Tore O. Sandvik i Arbeiderpartiet ber partiet og regjeringen bruke 32 milliarder kroner på å styrke forsvaret.

Sandvik advarer blant annet mot at Oslo ikke har luftvern.

– Krigen i Ukraina har vist at russerne i stor grad angriper sivile mål. Da er det et tankekors at det er svært få områder i Norge som faktisk har luftvernbeskyttelse, Oslo inkludert, sier han til VG.

Sandvik sier at Russlands angrep på Ukraina må få Norge til å skjønne at vi må ta mer ansvar selv.

– Norge ligger under målet om at to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) skal brukes på forsvar, påpeker han.

Høyre: – Utviklingen er negativ. Den skulle vært positiv

Norge mangler rundt 32 milliarder på å nå Nato-målet for forsvarsbudsjettet.

Nato har som mål at medlemslandene skal bruke rundt 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar. Norge ligger nå på 1,43 prosent.

I et svar på et spørsmål fra Høyres stortingsrepresentant Hårek Elvenes i utenriks- og forsvarskomiteen i februar, anslo forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at Norge må øke forsvars budsjettet med nærmere 32 milliarder kroner for å nå Nato-målet, ifølge Forsvarets Forum.

– Dette er ikke et nivå Norge over tid kan ligge på. Utviklingen er negativ. Den skulle vært positiv, sier han, og mener at når forsvarskommisjonen, det fagmilitære rådet og ny langtidsplan kommer, så vil utgiftene til Forsvaret måtte økes vesentlig, sa Elvenes.

I svarbrevet skriver Gram at utsiktene for norsk økonomi forbedret seg gjennom året som gikk.

«Dette var selvsagt positivt, men hadde en negativ effekt på forsvarsutgiftenes andel av BNP», skrev Gram i februar.

